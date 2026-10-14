Erste Schätzungen: Cognizant legt Quartalsergebnis vor

Cognizant veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,47 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 162,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cognizant in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 5,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,19 Milliarden USD, gegenüber 21,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at