Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cognizant legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cognizant wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
23 Analysten schätzen, dass Cognizant für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.
Cognizant soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,69 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,11 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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