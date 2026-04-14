Erste Schätzungen: Cognizant präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cognizant öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cognizant in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 5,41 Milliarden USD im Vergleich zu 5,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,65 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at