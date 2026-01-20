Erste Schätzungen: Cognizant stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cognizant präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,32 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,08 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,19 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,09 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 19,74 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at