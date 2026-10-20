Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Coherent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coherent präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,98 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,19 USD je Aktie erzielt worden waren.
18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,30 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,44 USD, gegenüber 4,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 10,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,12 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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