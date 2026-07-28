Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Coherent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Coherent wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 1,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 29,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,46 USD im Vergleich zu -0,520 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,06 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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