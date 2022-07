Erste Schätzungen: Cohu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cohu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cohu im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,703 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 214,5 Millionen USD gegenüber 244,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,37 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie, gegenüber 3,20 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 836,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 887,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

