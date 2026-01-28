Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Coinbase gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Coinbase lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Coinbase die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 26 Analysten eine Verringerung von 18,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,63 USD im Vergleich zu 9,48 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 7,22 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,56 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
