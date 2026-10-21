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WKN DE: A3DHHV / ISIN: US1940145022

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colfax präsentiert Quartalsergebnisse

Colfax veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Colfax im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,767 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,990 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 557,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, während im vorherigen Jahr noch -20,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,34 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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