Erste Schätzungen: Colfax verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Colfax wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,850 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Colfax ein EPS von -0,640 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 582,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 564,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -20,750 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at