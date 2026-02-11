Erste Schätzungen: Colfax vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Colfax wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,840 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Colfax -12,050 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Colfax 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 582,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Colfax 561,0 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,20 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -14,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD, gegenüber 2,11 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

