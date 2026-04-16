Colgate-Palmolive Aktie

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WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Prognosen der Analysten 16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Colgate-Palmolive gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

Colgate-Palmolive wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,944 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colgate-Palmolive noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,21 Milliarden USD gegenüber 4,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD, gegenüber 2,63 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 21,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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