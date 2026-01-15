Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Colgate-Palmolive stellt voraussichtlich am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,914 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,56 Prozent erhöht. Damals waren 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,12 Milliarden USD gegenüber 4,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 20,29 Milliarden USD, gegenüber 20,10 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at