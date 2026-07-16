Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive legt Quartalsergebnis vor

Colgate-Palmolive gibt voraussichtlich am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,948 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colgate-Palmolive noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,36 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,47 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at