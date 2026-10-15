Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz im Fokus 15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Colgate-Palmolive-Bilanz.

Colgate-Palmolive wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,929 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,13 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 21,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 20,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Colgate-Palmolive Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Colgate-Palmolive Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Colgate-Palmolive Co. 82,50 -0,51% Colgate-Palmolive Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen