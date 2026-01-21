Collector Bank AB Registered Shs Aktie

Collector Bank AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRY7 / ISIN: SE0017831795

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Collector Bank Registered legt Quartalsergebnis vor

Collector Bank Registered öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,46 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 33,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 936,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,41 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,40 SEK im Vergleich zu 6,09 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,86 Milliarden SEK, gegenüber 5,65 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

