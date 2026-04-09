Collector Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DRY7 / ISIN: SE0017831795
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Collector Bank Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Collector Bank Registered gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,62 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,01 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Collector Bank Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 925,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,60 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,12 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,93 Milliarden SEK, gegenüber 5,60 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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