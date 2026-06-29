Erste Schätzungen: Collector Bank Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Collector Bank Registered wird voraussichtlich am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,61 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Collector Bank Registered 1,81 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,00 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 29,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Collector Bank Registered einen Umsatz von 1,41 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,21 SEK im Vergleich zu 7,12 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,93 Milliarden SEK, gegenüber 5,61 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at