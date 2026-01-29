Colliers International Group Aktie

Colliers International Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UB1 / ISIN: CA1946931070

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colliers International Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Colliers International Group wird voraussichtlich am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,37 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 63,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,06 CAD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 2,24 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,23 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,42 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,71 Milliarden CAD, gegenüber 6,61 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

