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WKN DE: A14UB1 / ISIN: CA1946931070

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colliers International Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Colliers International Group wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,31 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,76 Milliarden CAD aus.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,33 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,82 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 8,76 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,77 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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