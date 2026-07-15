Colliers International Group Aktie

Colliers International Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UB1 / ISIN: CA1946931070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colliers International Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Colliers International Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass Colliers International Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,08 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,36 CAD im Vergleich zu 2,82 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 8,80 Milliarden CAD, gegenüber 7,77 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Colliers International Group Inc Subord Voting

mehr Nachrichten