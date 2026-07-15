Erste Schätzungen: Colliers International Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Colliers International Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass Colliers International Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,08 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,36 CAD im Vergleich zu 2,82 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 8,80 Milliarden CAD, gegenüber 7,77 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at