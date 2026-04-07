Colony Bankcorp Aktie

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WKN: 923700 / ISIN: US19623P1012

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colony Bankcorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Colony Bankcorp präsentiert in der voraussichtlich am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,480 USD. Dies würde einem Zuwachs von 26,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Colony Bankcorp 0,380 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 9,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 40,2 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 169,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 190,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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