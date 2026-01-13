Colony Bankcorp Aktie

WKN: 923700 / ISIN: US19623P1012

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Colony Bankcorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Colony Bankcorp stellt voraussichtlich am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,460 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colony Bankcorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Colony Bankcorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 1,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 133,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 176,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Colony Bankcorp Inc.

Analysen zu Colony Bankcorp Inc.

Aktien in diesem Artikel

Colony Bankcorp Inc. 17,97 -0,99% Colony Bankcorp Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

