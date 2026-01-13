Colony Bankcorp Aktie
WKN: 923700 / ISIN: US19623P1012
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Colony Bankcorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Colony Bankcorp stellt voraussichtlich am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,460 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colony Bankcorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.
Colony Bankcorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 1,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 133,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 176,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
