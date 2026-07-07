Colony Bankcorp Aktie

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WKN: 923700 / ISIN: US19623P1012

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Colony Bankcorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Colony Bankcorp lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Colony Bankcorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,460 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 12,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 40,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,59 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 173,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 190,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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