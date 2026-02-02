Erste Schätzungen: Colony Credit Real Estate legt Quartalsergebnis vor

Colony Credit Real Estate wird voraussichtlich am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,166 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Colony Credit Real Estate -0,160 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,6 Millionen USD gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,639 USD, gegenüber -1,050 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 266,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 360,4 Millionen USD generiert wurden.

