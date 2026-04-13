Erste Schätzungen: Colony Credit Real Estate öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Colony Credit Real Estate wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,163 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Colony Credit Real Estate 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Colony Credit Real Estate in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 63,1 Millionen USD im Vergleich zu 77,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,678 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 251,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 331,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at