Erste Schätzungen: Coloplast A-S (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Coloplast A-S (B) wird voraussichtlich am 11.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,07 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Coloplast A-S (B) einen Gewinn von 5,99 DKK je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,08 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,50 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 25,33 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 23,82 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,82 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 22,58 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

