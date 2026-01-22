Erste Schätzungen: Coloplast A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Coloplast A-S (B) gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,09 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,63 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,15 Milliarden DKK – ein Plus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coloplast A-S (B) 7,03 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 25,82 DKK, gegenüber 16,13 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 29,12 Milliarden DKK im Vergleich zu 27,87 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at