Coloplast A-S Aktie

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WKN DE: A1KAGC / ISIN: DK0060448595

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coloplast A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coloplast A-S (B) gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,90 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Coloplast A-S (B) 4,05 DKK je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,08 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,93 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,35 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,13 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 28,89 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 27,87 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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