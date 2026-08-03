Erste Schätzungen: Coloplast A-S (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coloplast A-S (B) wird voraussichtlich am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,14 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,57 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,96 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,26 Milliarden DKK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 24,95 DKK, gegenüber 16,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 28,77 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,87 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at