Coloplast A-S Aktie

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WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Coloplast A-S (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,088 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Coloplast A-S (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,20 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,388 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 4,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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