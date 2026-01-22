Coloplast A-S Aktie
Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coloplast A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,096 USD aus. Im letzten Jahr hatte Coloplast A-S (spons ADRs) einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Coloplast A-S (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,12 Milliarden USD waren.
