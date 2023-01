Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coloplast A-S (spons ADRs) präsentiert voraussichtlich am 03.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,083 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Coloplast A-S (spons ADRs) 0,086 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coloplast A-S (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 862,2 Millionen USD im Vergleich zu 782,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD, gegenüber 0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at