Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coloplast A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coloplast A-S (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,094 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,12 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,386 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 4,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at