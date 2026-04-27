Coloplast A-S Aktie

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WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coloplast A-S (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,092 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coloplast A-S (spons ADRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 977,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,398 USD im Vergleich zu 0,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 4,54 Milliarden USD, gegenüber 4,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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