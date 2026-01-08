Erste Schätzungen: Columbia Banking System informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Columbia Banking System wird voraussichtlich am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Columbia Banking System im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,716 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 726,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Columbia Banking System für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 695,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,94 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,27 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

