Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Columbia Banking System informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Columbia Banking System veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,728 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Banking System 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 687,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 736,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD, gegenüber 2,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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