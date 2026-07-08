Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Columbia Banking System informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Columbia Banking System veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,728 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Banking System 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 687,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 736,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD, gegenüber 2,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.
Analysen zu Columbia Banking System Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Banking System Inc.
|31,27
|-2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.