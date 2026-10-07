Erste Schätzungen: Columbia Banking System präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Columbia Banking System wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,768 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Banking System 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 688,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie, gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,74 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at