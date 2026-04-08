Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Columbia Banking System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Columbia Banking System äußert sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,686 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Columbia Banking System 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 676,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Columbia Banking System 714,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD, gegenüber 2,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,22 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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