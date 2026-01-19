Erste Schätzungen: Columbia Sportswear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Columbia Sportswear lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Columbia Sportswear in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,82 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,36 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at