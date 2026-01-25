Erste Schätzungen: Columbus McKinnon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Columbus McKinnon äußert sich voraussichtlich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,582 USD. Dies würde einem Zuwachs von 315,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Columbus McKinnon 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 244,7 Millionen USD gegenüber 234,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,48 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 999,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 963,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at