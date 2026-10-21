CombinedX AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DGQ1 / ISIN: SE0012065589
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CombinedX Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CombinedX Registered wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,191 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,210 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
CombinedX Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 4,38 SEK, gegenüber 1,99 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 826,9 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 947,7 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CombinedX AB Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: CombinedX Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: CombinedX Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: CombinedX Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu CombinedX AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CombinedX AB Registered Shs
|2,27
|0,00%