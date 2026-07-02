Erste Schätzungen: CombinedX Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CombinedX Registered wird sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,640 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CombinedX Registered nach der Prognose von 1 Analyst 223,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,52 SEK, gegenüber 1,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 853,2 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 947,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at