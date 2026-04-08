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WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Comcast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Comcast wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,743 USD. Dies würde einer Verringerung von 16,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Comcast 0,890 USD je Aktie vermeldete.

22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,89 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,43 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 121,21 Milliarden USD, gegenüber 123,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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