Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Comcast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Comcast wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,743 USD. Dies würde einer Verringerung von 16,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Comcast 0,890 USD je Aktie vermeldete.
22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,89 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,43 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 121,21 Milliarden USD, gegenüber 123,71 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Comcast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|23,80
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.