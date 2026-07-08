Erste Schätzungen: Comcast präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Comcast wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,963 USD je Aktie gegenüber 2,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Comcast in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 29,25 Milliarden USD im Vergleich zu 30,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,48 USD, gegenüber 5,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 121,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 123,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at