WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Comcast stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Comcast stellt voraussichtlich am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,725 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Comcast 1,24 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 32,35 Milliarden USD gegenüber 31,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 123,74 Milliarden USD, gegenüber 123,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)

Analysen zu Comcast Corp. (Class A)

Aktien in diesem Artikel

Comcast Corp. (Class A)

