Erste Schätzungen: Comcast verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Comcast wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,984 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Comcast in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 29,21 Milliarden USD im Vergleich zu 31,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,46 USD, gegenüber 5,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 120,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 123,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at