Erste Schätzungen: Comerica zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Comerica lässt sich voraussichtlich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Comerica die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,74 Prozent erhöht. Damals waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,35 Prozent auf 851,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,28 USD je Aktie, gegenüber 5,02 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,36 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at