Commercial Bancgroup Aktie
WKN DE: A41JA6 / ISIN: US20112C1062
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Commercial Bancgroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Commercial Bancgroup wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,675 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Commercial Bancgroup 0,740 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Commercial Bancgroup in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 33,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 95,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 131,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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