Erste Schätzungen: Commercial Bancgroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commercial Bancgroup lädt voraussichtlich am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 29,20 Prozent auf 23,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Bancgroup noch 33,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, gegenüber 2,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 95,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at